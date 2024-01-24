Tapuda yeni dönem! Tapu sahibi olan herkesi ilgilendiriyor… Ardı arkası kesilmeyen yeniliklerin bu seferki durağı tapular oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden yeni dönem açıklaması geldi. 81 ilde uygulanacak bu yenilik Tapusu olan herkes ilgilendiriyor.

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Tapusu olan milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek yeni bir düzenleme yapıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yeni bi döneme geçildiği aktarıldı.

Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün duyurduğu yeni dönemde, 3 boyutlu şehir modelleri yönetim bilgi sistemine geçiliyor.

Bu sistem ile birlikte, gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulacak.

Tapuda mobil sistem

TKGM’nin kurmuş olduğu 3 Boyutlu bilgi sistemi ile, Maks ve Takbis entegrasyonlarının önemine değinen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Proje ile gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulabilecek.

Hatta bu veriler yakın zamanda 2024 strateji programında yer alan değer haritaları oluşturulması çerçevesinde de kullanılabilecek. Sistem ile gerçek ve güncel bir bina stok takibi ve sorgulaması da mümkün olacak. Taşınmazların güneş potansiyelinden, gürültü tahminlerine kadar birçok farklı amaçla da kullanılabilecek” ifadelerini kullandı.

Erişim kolaylığı

Bu sistem ile milyonlarca tapu sahibine erişim kolaylığı sunulacak. Tapudan adrese, adresten tapuya erişimin sağlanacağını belirten Özelmacıklı, “MAKS sistemindeki bütün adres, kişi ve numaratör bilgilerinin de TAKBİS’teki mülkiyet bilgileri ile entegre hale gelmesiyle birlikte belediye, tapu ve kadastroya ait dijital verileri bizlere çok farklı imkanlar sağlayacak. Yetki belgeli emlak işletmeleri olarak bu sistemlere erişim imkanlarına bir an önce kavuşmayı arzu ediyoruz” dedi.