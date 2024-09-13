Tarhana ne zaman, hangi ay yapılır? Ekşimeyen tarhananın sırrı Genellikle yaz aylarının sonuna doğru yapılan tarhana, kış boyunca içleri ısıtıyor. Hastalıklara şifa olan tarhana çorbası için, doğru zamanda ve ekşitmeden bir hamut tutmak gerekiyor. Peki, tarhana ne zaman yapılır? Ekşimeyen tarhana tarifi...

Yağmur Dinç

Kış aylarının şifalı lezzeti şüphesiz ki "tarhana" çorbasıdır.

Bir rivayete göre, Sultan bir gün bir köylünün evine misafir olur, fakir aile utana sıkıla ne ikram edeceğinin şaşkınlığıyla hemen bir çorba pişirir ve Sultan'a ikram eder. Çorbayı çok beğenen Sultan ne çorbası pişirdiğini sorar; evin hanımı da "dar hane (fakir çorbası) çorbası, afiyetle yiyin Sultanım" diye cevap verir. Sultanların sofrasını süsleyen ve sevilerek tüketilen çorbaya o dönemler "Dar hane" denilmiş, zamanla da "Tarhana" adını almıştır.

Tarhanayı doğal bir şekilde tüketmek isteyenler, ev yapımı tarhana tarifi ile kışlık hazırlıklarını yapıyor.

Tarhana, genellikle yoğurt, un, sebze (soğan, biber, domates gibi) ve baharatların karıştırılıp fermente edilmesi ve kurutulması ile elde ediliyor.

Fermente olması probiyotik değerini de yükseltirken, tarhanayı ekşitmemek burada önem taşıyor.

Peki, tarhana ne zaman/hangi ay yapılır? Tarhana hamuruna neler konur? Ekşiyemeyen tarhana nasıl yapılır? İşte tarhana tarifi...

TARHANA AYI

Ağustos ve Eylül ayları, tarhana yapımı için en ideal zamanlardır. Bu dönemde domatesler, biberler ve diğer sebzeler en olgun hallerindedir. Böylelikle kullanılan gıdalar tarhananın lezzetini artırır.

TARHANA MALZEMELERİ

1 kg domates

1 kg salçalık kırmızı biber

1 kg kuru soğan

0.5 kg haşlanmış nohut

1 demet maydanoz

1 demet taze ane

1 demet dereotu

1 kg süzme yoğurt

Aldığı kadar un

Tuz

Malzemeler karıştırılır ve 10 gün bekletilir. Sebzeler posaya dönünce süzgeçten geçirilir.

Elde edilen özeye yeterince un eklenip ele yapışan bir hamur yoğrulur ve 5-6 gün daha mayalanmaya bırakılır.

Mayalandıktan sonra, bir kısmı cam kavanozlarda buzdolabında saklanabilir. Kalan hamur temiz bezlere serilip güneşte ara sıra çevrilerek kurutulur.

EKŞİMEYEN TARHANA İÇİN

Tarhananın ekşi olmasını sağlayan şey fermantasyon sürecidir. Tarhana maksimum ekşiliğine 8-9 günde ulaşır. Bundan sonra daha fazla fermante olamayan tarhana bekletildikçe ekşiliği gider.