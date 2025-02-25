Tarih belli oldu! Geri sayım başladı: Beyaz Show’un yayınlanacağı tarih...

Haber Merkezi

Bir döneme damga vuran talk show programı Beyaz Show, yayınladığı dönemlerde reytingleri alt üst ederken programın yeniden başlayacağı müjdesi gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Beyazıt Öztürk’ün yıllar sonra döneceğini açıkladığı programın yayınlanacağı tarih merakla bekleniyor.

Programın başlayacağı tarih hakkında bir programda açıklama yapan Ece Erken çekimlerin ne zaman başlayacağını ve aynı zamanda programın ekranlarda ne zaman boy göstereceğini açıkladı.

O TARİHTE BAŞLIYOR

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen talk show programı Beyaz Show’un izleyiciyle buluşacağı tarih hakkında Gel Konuşalım adlı programda konuşan Ece Erken dikkat çekti.

Program için hazırlıkların başladığını aktaran Erken, programın çekimlerine yaz aylarında başlanacağı ve ilk bölümünün ise Eylül ayında yayınlanacağı paylaşıldı.

Erken aynı zamanda, Beyaz Show’un formatıyla ilgili önemli bir detay paylaştı. Erken, "Beyaz yazın çekimlere başlıyor. Eylül ayında yayınlanacak. 12 veya 13 bölüm anlaşmışlar ve hepsi bant çekimi olacak. Kesin kararlı gibi. Canlı olmayacağını söyleyelim şimdiden." İfadelerini kullandı.