Tarihin en büyük depremi ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?

Hüseyin Topuz

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı deprem meydana geldi.

Yaşanan sarsıntıların ardından birçok kişi dünya tarihindeki büyük depremler hakkında araştırma yapmaya başladı.

Dünya tarihindeki en büyük depreminin ne zaman ve kaç şiddetinde gerçekleştiği merak ediliyor.

Peki, dünyadaki en büyük deprem ne zaman ve nerede gerçekleşti? İşte merak edilenler...

Dünyada kaydedilen en büyük deprem, 22 Mayıs 1960 tarihinde Şili'nin Valdivia kentinde meydana gelmiştir.

Bu deprem, moment magnitüd ölçeğine göre 9.5 büyüklüğündedir ve şimdiye kadar ölçülmüş en büyük deprem olarak kayıtlara geçmiştir.

Yaklaşık 10 dakika süren sarsıntı sadece Şili’yi değil, Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan birçok ülkeyi etkisi altına aldı.

Depremin ardından oluşan dev tsunami dalgaları, binlerce kilometre ötedeki Japonya, Hawaii ve Filipinler gibi ülkelerde de can ve mal kaybına yol açtı.

Uzmanlara göre bu devasa deprem, sadece büyüklüğüyle değil, yarattığı küresel etkilerle de sismoloji tarihinde bir dönüm noktası oldu.