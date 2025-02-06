Tarım Kredi 5-19 Şubat Aktüel Katalog: Tencere seti, ısıtıcı, dikey süpürge…

Haber Merkezi

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, Şubat ayına özel indirimlerine hız kesmeden devam ediyor.

05-19 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğu yayımlandı.

Vatandaşların bütçesine dost fiyatlarla sunulan kampanyalar, Tarım Kredi Market raflarında yerini aldı.

Sebzeden bakliyata, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok üründe cazip fiyatlar sunan Tarım Kredi Market, tüketicilere uygun alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor.

İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler, en yakın Tarım Kredi Market şubesini ziyaret ederek güncel kampanyaları değerlendirebilir.

19 Şubat’a kadar sürecek bu fırsatları kaçırmamak için alışveriş listenizi şimdiden hazırlayın!

İşte indirimli ürünler: