Tarım Kredi fiyatları dibe çekti: Dana sucuk, çay, küp şeker, kağıt havlu… 18-24 Şubat’ta satışta!

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Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 18-24 Şubat tarihleri arasında temel gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirimler sunuyor.

Bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında kağıt havlu, dana sucuk, çay ve şeker gibi birçok ürün yer alıyor.

Vatandaşlar, bütçelerine uygun alışveriş yapmak için kampanya detaylarını yakından takip ediyor.

Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler, Tarım Kredi marketlerinde sunulan fırsatları kaçırmamak için şimdiden alışveriş listesini hazırlıyor!

İşte Tarım Kredi indirimli ürün listesi: