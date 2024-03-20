Tarlada 20, tabakta 400 lira! Türkiye’nin yeşil altını; Yiyen hastalık nedir bilmiyor Aydın’da yeşil altın olarak bilinen ve tam bir şifa deposu olan bu sebze, düzenli kullanıldığında mucizeler yaratıyor. Tarlada 20 TL’ye satılan sebze, soframıza gelene kadar 400 TL’ye çıkıyor.

ensonhaber.com

Aydın, Türkiye'nin 'yeşil altın' dediği enginarın en yoğun üretildiği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

Hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte, çiftçilerin tarlalarda yoğun bir çalışma temposuna girdiği görülüyor.

Tarlada adet başına 20 TL gibi bir fiyatla satılan enginar, aracıların devreye girmesiyle birlikte fiyat farkı artıyor.

Pazarda 40-50 TL'ye kadar çıkan fiyatlar, lokanta ve restoran gibi yerlerde ise müşteriye ulaşana kadar 400 TL'ye kadar yükseliyor.

Uzmanlar bu mucizevi sebzenin faydalarına dikkat çekiyor. Düzenli olarak tüketildiğinde bakın ne faydalar sağlıyor…

Yeşil altın: Enginarın faydaları saymakla bitmiyor

Enginarın sağlık açısından birçok faydası olduğu biliniyor.

Yüksek oranda protein içerir ve kalp kaslarını güçlendirerek kalbin rahat çalışmasını sağlar.

İçeriğindeki yüksek demir oranı sayesinde enginar, demir eksikliği anemisinin tedavisinde önemli bir rol oynar.

Enginar, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde vücuttaki toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur.

Enginarın tüketilmesi, karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler ve karaciğer dostudur.

Potasyum minerali açısından zengin olan enginar, vücuttaki sodyum-potasyum dengesini düzenler ve tansiyonun normale gelmesine yardımcı olur.