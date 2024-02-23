Taş Devri'nin inanılmaz tarifi: 1 litre su, 1 kaşık tahin! Vücutta zehir bırakmıyor... 4 bardak su ile 1 kaşık tahini blenderdan geçirerek elde edeceğiniz tahin sütü, bakın nelere şifa olacak.

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Tahin, susam tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen bir sostur ve genellikle Orta Doğu ve Akdeniz mutfağında kullanılır.

Tahin, yüksek protein, lif, sağlıklı yağlar, kalsiyum, demir ve diğer vitamin ve mineraller açısından zengin bir besindir.

Genellikle pekmez ile karışım haline getirilen tahini bu kez farklı bir şekilde tüketin.

Blender'a 1 su bardağı tahin ve 4 su bardağı suyu ekleyin. Malzemeleri yaklaşık 30 saniye boyunca blenderdan geçirin, homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Karışımı iyice çalkalayarak su ve tahinin ayrışmasını önleyin.

Tahin sütü faydaları

Tahin sütü, sağlıklı yağlar, proteinler ve mineraller açısından zengin olduğu için besleyici bir içecektir.

1 bardak tahin sütü vücuttaki ağır metallerin uzaklaşmasını sağlar.

Tahin sütü diyet için birebirdir. Tokluk hissini arttırır, açlık hissini azaltır.

Tahin sütü içmek şekerin ani yükselmesini önler.

Kalsiyum deposu olan tahin sütü, kemik sağlığını korur.