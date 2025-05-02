Tasma devri bitti: Köpekler için yeni dönem...

Yağmur Uçar

Geleneksel tasmalar, köpeklerimizi yürüyüşe çıkarırken uzun yıllar boyunca vazgeçilmez bir aksesuar oldu. Ancak artık, evcil hayvanlarımız için daha fazla güvenlik ve konfor sunan yeni bir seçenek ön plana çıkıyor.

Bu yeni trendin adı "pretale", yani koşum takımları. Pretaleler, hem hayvan hem de sahibi için konforu, kontrolü ve güvenliği bir arada sunuyor.

Çekme kuvvetini vücuda eşit şekilde yaydıkları için boyun, soluk borusu ya da omurgada oluşabilecek olası yaralanmaların önüne geçiyor. Bu yönüyle pek çok evcil hayvan sahibi tarafından tercih ediliyor.

Ayrıca kalabalık ve hareketli ortamlarda, köpeğin hareketlerini daha kolay kontrol etme imkânı tanıyorlar.

İşte faydaları...