Tatil planı yapanlar dikkat! O ülkeye girmek isteyen artık ödeme yapacak

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Dünyanın en ikonik turistik şehirlerinden biri olan Venedik, artan ziyaretçi yoğunluğuna karşı aldığı önlemleri yeniden uygulamaya koyuyor. Tarihi dokusu, benzersiz mimarisi ve kanallarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlayan şehir, bu büyük ilginin bedelini ağır ödemeye başladı.

Kalabalıklar, altyapı üzerinde baskı oluştururken, yerel halkın yaşam kalitesi düşüyor, tarihi yapılar ise zamanla yıpranıyor. Venedik Belediyesi, bu sorunlara çözüm olarak geçtiğimiz yıl başlattığı ve dünya genelinde bir ilk olarak kayıtlara geçen "giriş ücreti uygulamasını" 2024’te daha da sıkı kurallarla yeniden devreye sokuyor.

Bu cuma itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, şehre günübirlik gelmek isteyen ziyaretçilerden 5 avro giriş ücreti alınacak.

EN AZ ÜÇ ÖNCE ALINMASI GEREKİYOR!

Ancak yeni uygulamada bir detay dikkat çekiyor: Giriş biletini seyahat tarihinden en az üç gün önce almayan turistler, bu bedelin iki katı olan 10 avroyu ödemek zorunda kalacak. Bu uygulamayla, plansız seyahatlerin ve yoğunluk patlamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Giriş ücreti uygulaması, 18 Nisan - 27 Temmuz tarihleri arasında, özellikle hafta sonlarını kapsayan 54 yoğun günde geçerli olacak. Yetkililer, bu sayede sadece kalabalığı azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Venedik’in korunmasını da sağlamayı amaçlıyor.