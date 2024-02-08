Tavaya yarım çay bardağı ekleyin, irmik helvası ipek gibi olacak İrmik helvası yaparken kıvamı her zaman mükemmel olmayabilir. Ancak irmik helvasının kıvamını ipek gibi yapmak için harika bir tekniğimiz var! Tavanın içerisine yarım çay bardağı eklemek yeterli.

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İrmik helvası, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olarak bilinir.

Hem hafif tatlı oluşuyla hem de çayın yanında muhteşem bir ikili oluşturmasıyla dikkat çeker. Ancak işin püf noktası, irmik helvasının kıvamındadır.

Kıvamı doğru ayarlanmış bir irmik helvası, gerçek bir lezzet şöleni sunabilir.

İrmik helvasının kıvamını şaşmayan bir şekilde hazırlamak için bazı teknikler vardır.

Bu basit ama etkili yöntem, irmik helvanızın kıvamını tam istediğiniz gibi yapmanıza yardımcı olacak.

Bu yöntemle ipek gibi olacak

İrmik helvası yaparken en önemli detaylardan biri de kıvamıdır. Eğer kıvamı tam istediğiniz gibi olmazsa, helvanız istediğiniz lezzette olmayabilir.

Ancak işte size bir sır: Kıvamı mükemmel bir irmik helvası için sıvı yağ kullanabilirsiniz!

Sadece yarım çay bardağı sıvı yağ eklemek, helvanızın kıvamını yumuşatacak ve daha pürüzsüz bir dokuya sahip olmasını sağlayacaktır.

Tam kıvamında irmik helvası tarifi

Malzemeler;

· 2 su bardağı irmik

· 1,5 su bardağı toz şeker

· 125 gr tereyağı

· Yarım çay bardağı sıvı yağ (60 m)

· 3 su bardağı süt (600 ml)

· 1 su bardağı ceviz kırığı

Yapılışı;

Öncelikle, şerbet için süte ilave edilen şekeri iyice karıştırın.

Sonra, derin bir tencereye alacağınız tereyağı ve sıvı yağı karıştırarak eritin. Ardından irmiği ekleyin ve rengi dönene kadar yaklaşık 10 dakika kadar kavurun.

Kırılmış cevizleri de ekleyip, iyice karıştırdıktan sonra süt ve şerbet karışımını yavaş yavaş üzerine ilave edin. Bu adımda dikkatli olun, karışımı kısık ateşte ve sürekli karıştırarak ekleyin.

Karışım iyice kıvam alıp helva kıvamına geldikten sonra, tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık 10 dakika demlenmeye bırakın.

Son olarak, demlenen irmik helvasını servis tabağına alıp, sıcak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.