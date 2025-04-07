Telefon numarası servet kapılarını araladı! 33 milyon TL’nin sahibi oldu

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Dubai’de yapılan açık artırmalarda satışa çıkan plakalar servet kapılarını aralamaya yetiyorken bu kez açık artırmaya özel bir numaraya sahip olan SIM kart satışa çıktı.

Milyonerlere ve milyarderlere hitap eden özel numaralar ülke genelinde yoğun bir ilgiyle karşılanırken bu numaralar için ödenen rakamlarda dudak uçuklatıyor.

Rekor bir bedelle alıcı bulan SIM kartı özel kılan tek şey numarası değil. Kart, aynı zamanda birbirini takip eden rakamlardan oluşan özel bir dizilime sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

871 BİN DOLARA ALICI BULDU

Birbirini takip eden rakamlardan oluşan ve bu nedenle hem hatırlanması kolay hem de prestijli bir statü sembolü haline gelen bu numara çıktığı açık artırmada satış rakamıyla dudak uçuklattı.

Kimliği gizli bir alıcı tarafından 871 bin dolara (yaklaşık 33 milyon TL) satın alınan “0587777777” numara bu zamana kadar satılan en pahalı numaralar arasında yer aldı.