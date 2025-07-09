Temmuz 2025 Dolunay tarihi: Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta?

Astrolojiyi yakından takip edenler için Temmuz ayı oldukça güçlü bir gökyüzü olayına sahne olacak.

Oğlak burcunda gerçekleşecek olan dolunay, sadece Oğlakları değil, 12 burcun tamamını etkileyecek önemli bir enerji taşıyor.

Bu tarihte Ay, Oğlak burcunda tam dolunay konumuna ulaşacak. Astrolojik olarak bu dolunay; kariyer, sorumluluklar, hedefler ve disiplin gibi konulara dikkat çekecek.

Peki; Temmuz dolunayı ne zaman? Saat kaçta gerçekleşecek? İşte detaylar...

TEMMUZ 2025 DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oğlak burcunda gerçekleşecek bu dolunay, 10 Temmuz gecesi gökyüzünde etkisini gösterecek.

Türkiye saatiyle saat 23.37'den itibaren görünebilecek.

Dolunay anı 23:37’de gerçekleşse de, gökyüzünde en etkileyici görünümünü akşam saatlerinden itibaren izleyebilirsiniz. Eğer bulutsuz bir hava varsa, Ay'ın yükseldiği batı-güneybatı yönüne bakmanız yeterli.

Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları bu etkileri en yoğun hissedecek burçlar arasında.

Boğa, Başak ve Balık burçları ise daha yapıcı etkilerle karşılaşabilir.

İkizler, Yay, Aslan, Akrep ve Kova ise ilişkiler ve iletişim alanında bazı yüzleşmelere açık olabilir.