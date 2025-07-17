Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenlenen ve binlerce başvuru alan Gençlik Kampı temmuz ayı başvurularının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 35 farklı ilde bulunan 13 deniz, 37 doğa olmak üzere 50 farklı kamp alanı başvuruya açılmıştı.

Deniz ve doğa kamplarına katılım sağlamak isteyen vatandaşlar temmuz ayı gençlik kampı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nereden öğrenileceği konusundaki meraklı arayışlarını sürdürüyor. Peki, Temmuz 2025 Gençlik Kampı sonuçları açıklandı mı? Gençlik Kampı sonuçları nasıl öğrenilir?

TEMMUZ 2025 GENÇLİK KAMPI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen 2025 Yaz Gençlik Kampları, yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmek isteyen gençler için büyük bir fırsat sunuyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu kamplar, Türkiye’nin dört bir yanında gençleri doğayla, sporla ve kültürel etkinliklerle buluşturacak.

Kamp başvurularının ikinci dönemi için son tarih 13 Temmuz 2025 olarak belirlenmişti. Başvuru sürecini tamamlayan gençler için sonuçlar ise en geç 18 Temmuz 2025 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinden duyurulacak.

GENÇLİK KAMPI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2025 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları, e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilir.

Başvuru yapan adaylar, e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvuru sonuçlarını bireysel olarak kontrol edebilir. Ayrıca, çevrim içi başvuru yapamayanlar veya ek bilgi almak isteyenler, en yakın Gençlik Merkezi’ne başvurarak destek alabilir.