Temmuz ayında hangi balıklar yenir? Temmuz ayında tüketilmesi gereken balıklar

Sıcak yaz aylarında balık tüketimi azalsa da, Temmuz ayında denizlerimizde lezzetini koruyan bazı balık türleri sofralarda yerini almaya devam ediyor.

Mevsiminde avlanan balıkları tercih etmek hem lezzet hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Peki, Temmuz ayında hangi balıklar yenir? İşte detaylar…

Temmuz ayında tüketilmesi önerilen balıkların başında sardalya geliyor. Sardalya, özellikle Ege ve Marmara kıyılarında bolca bulunur ve ızgarada mükemmel bir lezzet sunar. Omega-3 açısından da oldukça zengin olan sardalya, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bir diğer yaz balığı olan istavrit, Temmuz ayında da avlanmaya devam edilebilir. Izgara veya tava şeklinde pişirilebilen istavrit, ekonomik fiyatıyla da vatandaşların tercihleri arasında yer alır.

Palamut ise henüz tam sezonuna girmemiş olsa da Temmuz ayında küçük boyları yakalanabilir ve ızgarada tüketilebilir.

Bunun yanı sıra, tekir, kefal ve barbunya da Temmuz ayında sofralara renk katan balıklardandır.

Özellikle barbunya, kızartma ya da buğulama olarak hazırlandığında damaklarda iz bırakır.

Uzmanlar, yaz aylarında balıkların hızlı bozulabileceğini hatırlatarak, balıkların taze tüketilmesi ve soğuk zincirin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.