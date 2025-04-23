Tenis toplarının tüylü bir yüzeye sahip olmasının sebebi bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Tenis oynayan ya da televizyonda izleyen herkes o sarı topları mutlaka görmüştür.

Tenis maçlarında gördüğümüz o sarı topların hepsi tüylü olur. İlk bakışta bu detay önemsiz gibi görünse de, aslında çok önemli bir nedeni vardır.

Tenis topunun tüylü yüzeyi, oyunun hızını, topun hareketini ve oyuncuların performansını etkiler.

İlk bakışta sadece tasarım gibi görünse de, bu tüylerin aslında çok önemli bir görevi var.

Peki, tenis toplarına bu tüyler neden ekleniyor? İşte yanıtı...

Bu tüylerin asıl amacı, topun hızını ve hareketini kontrol etmektir. Tüylü yüzey, topun havada daha yavaş gitmesini sağlar. Böylece oyuncular topu daha kolay takip eder ve daha güzel ralliler oluşur.

Ayrıca bu tüyler, topun yere çarpınca nasıl sekmesini de etkiler. Tüyler sayesinde topun yönü daha tahmin edilebilir olur. Profesyonel maçlarda bu detaylar çok önemlidir.

Kısacası, tenis toplarının tüylü olması sadece görüntüyle ilgili değil, oyunun kalitesi için de oldukça önemlidir.