Tesbihin 33 defa çekilmesinin sebebi bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Tesbih çekmek, İslam dininde önemli bir ibadet ve meditasyon şeklidir. Bu ibadet, Allah'ı anmak, ona şükretmek ve dua etmek amacıyla yapılır.

Tesbihin 33 defa çekilmesi ise, belirli bir düzen ve anlam taşır. Genellikle "Sübhânallah", "Elhamdülillah" ve "Allahu Ekber" ifadeleri 33'er defa tekrar edilir.

Bu tekrarlar, Müslümanlar için huzur ve sükunet sağlarken, aynı zamanda Allah'a olan bağlılığı ve minnettarlığı ifade etmenin bir yoludur.

Tesbih çekme adedi, İslam'da önemli bir sembolizme sahiptir. Özellikle 33 defa çekilmesinin birkaç nedeni bulunmaktadır.

İşte, tesbihin 33 defa çekilmesinin sebepleri...

Peygamber Efendimizin Tavsiyesi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından sahabelere, her namazdan sonra Allah'ı zikretmeleri için tesbih çekmeleri tavsiye edilmiştir. Bu tavsiyeye göre, her namazın ardından 33 defa "Subhanallah", 33 defa "Elhamdülillah" ve 33 defa "Allahu Ekber" denilmesi önerilir. Bu zikirlerin toplamı 99 eder ve İslam'da 99, Allah'ın güzel isimlerine atıfta bulunur.

Sembolizm

33 sayısı, bazı İslami kaynaklarda manevî ve mistik bir anlam taşır. Özellikle sufi geleneğinde, bu sayıların belirli bir manevi düzeni ve dengeyi temsil ettiğine inanılır.

Kolaylık ve Düzen

33 defa tesbih çekmek, zikir sırasında bir düzen sağlar ve kişinin konsantre olmasını kolaylaştırır. Ayrıca, günlük ibadetler sırasında bu zikirleri çekmek, kişiye manevi bir disiplin kazandırır.