Ticari araç devi Türkiye’den çekiliyor! Çeyrek asırdır faaliyet gösteriyordu

Haber Merkezi

Almanya merkezli ticari araç üreticisi 25 yıllık defteri kapatıyor. Adana ve Ankara'da üretim yapan Alman devi Farhym Türkiye pazarından çekilme kararı ile sektörde adeta deprem etkisi yarattı.

Türkiye’ye de 2003 yılından beri faaliyet gösteren Alman­ya’nın en önemli grup şirket­lerinden Hymer’e ait Farhym, Türkiye’den çıkma kararı al­dı.

Türkiye'den çekilme kararını geçtiğimiz yılın son dö­nemlerinde alan Al­man devi, his­selerinin tamamını Ankara’da üretici olan Turna Ahşap’a satmayı planlıyor.

ÜNLÜ MARKALARA ÜRETİM YAPILIYORDU

Seyahat ve toplu ta­şım otobüsleri endüstrisine yönelik, hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiren şirketin ana tesisi Ankara’da yer alıyordu.

Toplamda 11500 metrekare üretim alanına sahip olan fabrikalardan ilki Ankara’da MAN Otobüs Üretim Merke­zi’nin hemen yanında bulunuyordu. İkinci fabrika ise Adana’da­ki 1500 metrekarelik tesis olarak hizmet veriyordu. Şirket bu iki tesisten MAN, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC, Hyundai gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu.