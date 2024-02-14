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Tıkalı olabilir! Ocağınız az yanıyorsa birkaç damla dökün...

Tıkalı olabilir! Ocağınız az yanıyorsa birkaç damla dökün... Ocak gözlerinde bazı deliklerden alev çıktığını, bazılarından ise çıkmadığını görüyorsanız ıslaklıktan ya da yemek taşmasından dolayı tıkanıklık olmuş olabilir. Tek malzeme ile ilk günkü haline çevireceksiniz...