Tıkalı olabilir! Ocağınız az yanıyorsa birkaç damla dökün...

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Ocakların gaz bağlantıları zamanla toz, kir veya pas gibi nedenlerle tıkanabilir. Bu durumda, gaz akışını engelleyebilir ve ocakların yanmamasına neden olabilir.
Ocak gözleri zamanla yiyecek artıkları veya yağ birikintileri ile tıkanabilir.
Tıkalı ocağı eski haline çevirmek tek malzeme ile mümkün.
Kısık yanan ocağa dökün, alev alev olacak...
Sirke damlatın
Tıkalı ocak gözünü açmak için öncelikle ocağın gaz vanasını kapatın ve üzerindeki demir parçaları çıkarın.
Birkaç damla sirkeyi ocağınıza döküp yakın. Sirkenin etkisiyle kısık taraflar açılacaktır.