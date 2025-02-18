Timsahlar neden gözyaşı dökerler? 'Timsah Gözyaşları' teriminin hikayesi nedir?

Hüseyin Topuz

Dilimizde sıkça kullanılan "timsah gözyaşları" deyimi, sahte üzüntü veya samimiyetsiz duygusal tepkileri ifade eder.

Ancak bu ilginç tabirin kökeni, aslında doğanın içinden gelen bir gözlemle bağlantılıdır.

Yüzyıllar boyunca, timsahların avlarını yerken gözyaşı döktüğüne dair efsaneler anlatılmıştır.

Peki, timsahlar gerçekten ağlar mı? Yoksa bu tamamen bir yanlış anlamanın ürünü mü? İşte yanıtı...

Bu inanış, eski zamanlara kadar uzanıyor. Orta Çağ'da bazı gezginler ve yazarlar, timsahların avlarını yerken gözyaşı döktüğünü anlatmışlardır.

Örneğin, 14. yüzyılda Sir John Mandeville’in yazılarında timsahların, bir insanı yedikten sonra ağladıkları iddia edilir. Ancak bu biyolojik olarak yanlış bir bilgidir. Bilimsel olarak açıklamak gerekirse, timsahlar gerçekten de gözyaşı dökerler, ama bunun sebebi duygusal bir tepki değildir.

Timsahların gözyaşı üretmesi, gözlerini temizlemek ve nemlendirmek için doğal bir biyolojik süreçtir. Ayrıca, yemek yerken çenelerindeki hava basıncı gözyaşı bezlerini uyararak gözyaşı üretmelerine sebep olabilir.

Bu yüzden, "timsah gözyaşları" terimi, aslında duygusal olmayan bir biyolojik tepkinin yanlış yorumlanmasından doğmuştur ve zamanla ikiyüzlülük veya sahte üzüntü anlamında kullanılan bir deyim haline gelmiştir.