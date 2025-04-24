TOKİ Arnavutköy 2025: 250 bin sosyal konut başvurusu başladı mı? İşte başvuru detayları...

Yağmur Uçar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Arnavutköy'de başlatılan TOKİ sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Murat Kurum, "Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kurum, "Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir." dedi.

Açıklamaların akabinde ise sosyal konut projesine başvuru imkanları merak konusu oldu.

TOKİ Arnavutköy 2025 başvuruları başladı mı? Nasıl ve nereden başvurulur? TOKİ 250 bin konut projesi başvuru şartları...gibi detaylar araştırılmaya başladı.

İşte başvuru sürecine dair merak edilenler...

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURUSU 2025

TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında yapacağı 250 bin konutta geri sayım başladı.

2025 yılının Şubat ayında 81 ilin valiliklerine sosyal konut inşa edilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi.

Ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş, başvuru şartları ve başvuru takvimi için net bilgi öğrenmek istiyor.

Henüz TOKİ sosyal konut projesi için resmi başvuru tarihleri ve şartlar açıklanmadı. Ancak gelen açıklamalar doğrultusunda, kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.