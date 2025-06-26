Top hakeme çarpıp gol olursa ne olur? Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran FIFA sorusu ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", bu hafta yine dikkat çeken sorularıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmacının karşısına çıkan 200 bin TL değerindeki FIFA temalı sorunun cevabı merak konusu oldu. Top hakeme çarpıp gol olursa ne olur?