Top hakeme çarpıp gol olursa ne olur? Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran FIFA sorusu

ATV’de yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta spor dünyasını da ilgilendiren bir soruyla gündeme geldi.
200 bin TL değerindeki soru, hem yarışmacıyı hem de ekran başındaki futbolseverleri düşündürdü.
Yarışmada yöneltilen soru şöyleydi:
“FIFA kurallarına göre top hakeme çarpıp gol çizgisini geçip kaleye girerse ne olur?”
A) Hücum eden takım korner kullanır
B) Savunmadaki takım kale vuruşu yapar
C) Hakem atışı yapılır
D) Gol olur
İşte cevabı:
FIFA kurallarına göre, topun hakeme çarpması sonucu bir takım avantaj elde ederse, hakem oyunu durdurur ve hakem atışıyla devam eder. Yani cevap C şıkkı.