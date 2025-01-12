Toplu taşımada indirim! Pazartesi başlıyor…

Haber Merkezi

Çanakkale Belediyesi, öğrencilerin kent içi ulaşım masraflarını hafifletmek ve toplu taşıma erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

Belediyenin otobüslerinde, öğrencilere özel yüzde 30 indirimli abonman sistemi başlatıldı.

ÜÇ FARKLI ABONMAN SEÇENEĞİ

Öğrencilere, ihtiyaçlarına göre 60, 30 ve 10 binişlik üç farklı abonman tipi sunuluyor. Bu abonmanlar, öğrenci bütçesine uygun fiyatlarla bir ay boyunca kullanılabilecek.

Abonman kartları yalnızca Çanakkale Belediyesi'ne ait otobüslerde geçerli olacak ve özel halk otobüsleri veya Kepez Belediyesi otobüslerinde kullanılamayacak.

BİNİŞ SAYILARI ETKİLENMEYECEK

Abonman kartına yüklenen biniş hakları, yükleme tarihinden itibaren bir ay boyunca geçerli olacak.

Kayıp ya da kırık kartlar için ücret iadesi yapılmazken, yükleme işlemleri mevcut dolum noktalarından gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, aktarma sistemi, abonman dışında yapılan binişlerde uygulanmaya devam edecek.

Öğrenci tarifesine yapılacak olası fiyat artışları, halihazırda yüklenmiş abonman biniş sayılarını etkilemeyecek. Bu sayede öğrenciler, abonman sisteminden güvenle faydalanabilecek.

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