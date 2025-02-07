Toyota’dan dev geri çağırma! 140 bin araçta güvenlik tehlikesi

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, 140 binden fazla Toyota ve Lexus marka aracı geri çağırma kararı aldı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu geri çağırma kararı iki farklı üretim hatasından kaynaklanıyor ve bazı modellerde potansiyel güvenlik riskleri barındırıyor.

Geri çağırmaya konu olan Toyota Tacoma 4×4 modellerinde araçların arka fren hortumlarında ve Toyota Camry ve Lexus RX modellerinde ikinci sıra orta emniyet kemerlerinin üretim sırasında hasar görmüş olabileceği açıklandı. Bu durum, olası bir kaza anında yolcuların güvenliğini tehlikeye atabileceğinden geri çağırma bildirimi yapıldı.

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Toyota, geri çağırma kapsamına giren araç sahiplerini Nisan 2025’e kadar bilgilendireceğini duyurdu. Etkilenen araçlar için tüm kontroller ve gerekli parça değişimleri ücretsiz olarak yetkili servislerde yapılacak.

Yetkililer, müşteri güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, araç sahiplerinin en kısa sürede Toyota yetkili servislerine başvurmalarını tavsiye etti.

Geri çağırma aşağıdaki Toyota ve Lexus araçlarından bazılarını kapsıyor:

2025 MY Toyota Camry

2025 MY Lexus NX

2024 MY Lexus RX

2025 MY Lexus RX

2024 MY Toyota Tacoma

2025 MY Toyota Tacoma