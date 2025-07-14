Toz tutmayan vantilatör hilesi: Bir kez sürün, yazın rahat edin...

Yaz mevsimi geldiğinde evde serinlemenin en pratik yollarından biri vantilatör...

Klima kullanmayan ya da daha az enerji harcamak isteyenler için vazgeçilmez.

Ancak bir sorun var!

Vantilatör her çalıştığında havayı serinletmekle kalmıyor, aynı zamanda etrafa görünmeyen bir toz bulutu yayıyor.

Yeni temizlenmiş bir odaya vantilatörü çalıştırdığınızda, birkaç saat içinde mobilyalarda yeniden toz birikmeye başlıyor. Özellikle alerjisi olanlar için bu durum oldukça rahatsız edici.

Ama endişelenmeyin! Vantilatörünüzü sık sık temizlemek yerine, tozun hiç tutunamayacağı bir yüzey oluşturabilirsiniz.

Bu yöntem hem çok kolay hem de tek malzeme gerektiriyor.

YAĞLAYIN

Vantilatörünüzün fişini çekin ve kanatlarını temizleyin. Tamamen kuruduğundan emin olun.

Bezle çok az miktarda bebek yağı/vazelin alın. Kanatların üzerine ince bir tabaka halinde sürün.

Fazlasını bırakmayın; kaygan değil, hafif parlak görünmesi yeterli.

Bu tür yağ bazlı maddeler, tozun yüzeye yapışmasını zorlaştırır. Statik elektriği azaltır ve vantilatörünüz çok daha uzun süre temiz kalır.

Üstelik bu işlemi bir kez yaptığınızda, haftalarca etkisini sürdürebilir.