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Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanacak olan Trabzonspor - Ahlatcı Çorum FK maçı için geri sayım başladı. İşte maçın bilgileri...

ensonhaber.com Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor taraftarı önünde kazanarak kupada yoluna devam etmek istiyor. Süper Lig'de oynadığı son maçta sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Çorum FK'yı yenerek moral depolamak istiyor. Futbolseverler Trabzonspor ile Çorum FK arasında oynanacak kupa maçı için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Trabzonspor - Çorum FK maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın merak edilenleri... Trabzonspor - Çorum FK maçı ne zaman? Trabzonspor - Çorum FK maçı 6 Aralık Çarşamba (bugün) günü saat 21:00'de oynanacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak..