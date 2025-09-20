Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Fatih Tekke ile sezona iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor bu sezon oynadığı 5 maçta 10 puan topladı.
Öte yandan takımın başına Burak Yılmaz'ı getiren Gaziantep FK, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanarak büyük bir çıkış yakaladı.
Futbolseverler bu zorlu mücadelenin detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Trabzonspor - Gaziantep FK maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Trabzonspor - Gaziantep FK maçının detayları...
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman?
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı 20 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.
Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.