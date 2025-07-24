Trafik lambaları ilk ne zaman ve nerede kullanıldı? İşte merak edilenler

Trafikte düzeni sağlamak amacıyla geliştirilen trafik lambaları, bugün şehir yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Trafik lambalarının tarihi, sanıldığından çok daha eskiye dayanmaktadır.

Modern trafik ışıklarının temelleri 20. yüzyılda atılsa da, ilk trafik lambası denemesi 19. yüzyılda, sanayi devriminin etkisiyle yoğunlaşan şehir trafiğini düzenlemek için yapıldı.

Peki, ilk trafik lambası ne zaman ve nerede kullanıldı? İşte şaşırtıcı detaylar...

İlk trafik lambası, 1868 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da kullanıldı.

Parlamento binası önünde atlı arabaların yoğunluğunu kontrol etmek amacıyla geliştirilen bu sistem, gazla çalışan ve elle kontrol edilen bir modeldi. Ancak yaşanan bir patlama nedeniyle bu sistem uzun ömürlü olamadı.

Günümüzdeki elektrikli ve otomatik trafik ışıklarının temeli ise 1914 yılında ABD’nin Ohio eyaletindeki Cleveland şehrinde atıldı. Bu tarihten itibaren trafik lambaları, tüm dünyaya yayılmaya başladı.