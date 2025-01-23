Trafikte yeni dönem başladı: Kural ihlali yapan yandı

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Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından geliştirilen ve Radarsan tarafından üretilen Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Sistemi (MHTS), Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün trafik denetimlerinde önemli bir rol oynuyor.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında kullanılmaya başlanan bu yerli ve milli sistem, özellikle hız kaynaklı kazaların yoğun yaşandığı Samsun-Ordu kara yolu ve şehir içi bölgelerde etkili bir çözüm sunuyor.

MHTS, yapay zeka destekli teknolojisiyle tüm hava şartlarında 7/24 çalışabiliyor. Araç plakalarını, cinslerini ve hızlarını otomatik olarak tespit edebilen sistem, bu verileri emniyetin PolNet ağına anında iletiyor.

Bu sayede trafik ekipleri, hız ihlallerine daha hızlı müdahale ederek kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

DAHA HIZLI TESPİT EDİYOR

100 metre mesafeye kadar tüm araçların hızını ve plakasını algılayabilen bu sistem, ekiplerin iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor.

Ayrıca, aranan bir araç tespit edildiğinde sistemin alarm vermesi, suçluların yakalanmasını kolaylaştırıyor.

KAZALARI ÖNLEMEDE KRİTİK ROL

Hız ihlallerine karşı alınan bu önlem, trafik güvenliğini artırarak olası kazaların önüne geçiyor. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, MHTS'nin devreye girmesiyle hız kaynaklı kazalarda belirgin bir düşüş yaşandığını belirtiyor.

Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerle trafikte güvenliği sağlamaya yönelik bu adımı, diğer illere de örnek teşkil ediyor.

MHTS, teknolojiyi trafik güvenliğiyle buluşturarak daha güvenli yollar oluşturma hedefinde önemli bir başarı hikayesi yazıyor.

Kaynak: AA