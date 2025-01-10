Tren istasyonlarında yeni dönem: Hem ücretsiz hem sınırsız olacak!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "TCDD Wi-Fi Projesi" kapsamında tren garlarında ücretsiz internet hizmeti başlatacaklarını duyurdu.

İlk etapta Ankara ve Eryaman YHT garlarında pilot olarak uygulanacak olan proje, olumlu sonuçlar alınması halinde tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak.

Uraloğlu, bu hizmetin yolcular için büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, “Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımızda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

BEKLEME SÜRELERİ DAHA KONFORLU OLACAK

Ücretsiz internet hizmetinin Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarında da uygulanmasını hedeflediklerini belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yolcularımız ve ziyaretçilerimiz, hızlı ve güvenli internet bağlantısıyla işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Özellikle iş, eğitim ve seyahat planlamaları için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulamayla garlarımızda bekleme sürelerini daha konforlu hale getirerek yolcularımızın bu alanlarda verimli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Dijitalleşen dünyaya ayak uyduruyor, ulaşım sektöründeki modernizasyon çalışmalarımızla vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.”