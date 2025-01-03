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TRT Spor'da futbol şöleni! Bu hafta 8 maç şifresiz yayınlanacak...

TRT Spor'da futbol şöleni! Bu hafta 8 maç şifresiz yayınlanacak... TRT Spor'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu. İşte bu hafta TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak maçlar..