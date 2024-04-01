TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı 7 maç belli oldu! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
TRT Spor TFF 1. ligde oynanan maçları şifresiz olarak ekrana getirerek futbolseverlerin beğenisini topluyor.
TFF 1. Lig'in resmi yayıncısı olan TRT Spor'un bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.
TRT Spor'un bu hafta ekranlara getireceği TFF 1. Lig maçları hakkında aramalar hız kazandı.
2 Nisan ile 4 Nisan tarihleri arasında TFF 1. Lig'de oynanacak 7 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
2 Nisan Salı
14:00 Şanlıurfaspor - Sakaryaspor (TRT SPOR)
17:00 Boluspor - Gençlerbirliği (TRT SPOR)
20:30 Manisa FK - Bodrum FK (TRT SPOR)
3 Nisan Çarşamba
14:00 Tuzlaspor - Ümraniyespor (TRT SPOR)
17:00 Adanaspor - Eyüpspor (TRT SPOR)
20:30 Kocaelispor - Göztepe (TRT SPOR)
4 Nisan Perşembe
20:30 Erzurumspor - Giresunspor (TRT SPOR)