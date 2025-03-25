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Üniversitelerde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan TÜBİTAK 2209-A başvurularının sonlanmasının ardından gözler sonuç tarihine kilitlenmiş durumda.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı olan TÜBİTAK 2209-A’ya başvuru yapan binlerce üniversite öğrencisi sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor.

Başvuruların 1 Ekim 2024 ile 15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştiği TÜBİTAK 2209-A ile öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, araştırma ekosistemine katılmalarını sağlamak ve projeler yoluyla yenilikçi fikirler üretmelerine destek olmak hedefleniyor.

Peki, TÜBİTAK 2209-A sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK 2209-A sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜBİTAK 2209-A SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı için başvurular, 1 Ekim - 15 Kasım 2024 arasında alınmıştı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların ise Mart 2025’te açıklanacağı söylenmişti, ancak TÜBİTAK henüz bir duyuru yapmadı.

Başvuran öğrenciler, değerlendirme bittikten sonra TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ndeki "Başvuru Durumu" kısmından sonuçlarını kontrol edebilecekler.