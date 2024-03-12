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TÜİK açıkladı: 82. il olmaya aday ilçeler belli oldu! İstanbul’dan o 3 ilçe listede…

TÜİK açıkladı: 82. il olmaya aday ilçeler belli oldu! İstanbul’dan o 3 ilçe listede… Uzun bir süredir Türkiye’nin 82. İl’i için en kalabalık olan ilçeler değerlendirmelerin göbeğinde yer alıyor. Milyonların merakla beklediği TÜİK yeni verileri açıkladı. İşte, il olabilecek olan o ilçeler…