TÜİK açıkladı: 82. il olmaya aday ilçeler belli oldu! İstanbul’dan o 3 ilçe listede…

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 82. İl hakkında TUİK tarafından yeni veriler paylaşıldı. İl olma potansiyeline sahip ilçelerin nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi il olarak belirlemede oldukça önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.
TÜİK verilerine göre ise bu özellikleri taşıyan belli ilçeler bulunuyor. Açıklanan verilere göre İstanbul’dan 3 ilçenin yer aldığı bu listeye göre bakın nereler 82. plakaya aday…
İşte 2024 yılında il olma potansiyeli en yüksek olan ilçeler!
Manisa- Akhisar
Antalya- Alanya
İstanbul- Bağcılar
Balıkesir- Bandırma
Şırnak- Cizre
Ankara- Çankaya
Balıkesir- Bandırma
Van- Erciş
Zonguldak- Ereğli
Diyarbakır- Ergani
İstanbul- Esenyurt
Muğla- Fethiye
Kocaeli- Gebze
Hatay- İskenderun
Adıyaman- Kahta
Kona- Ereğli
İstanbul- Küçükçekmece
Antalya- Manavgat
Bursa- Osmangazi
Ankara- Polatlı
Adana- Seyhan
Şanlıurfa- Siverek
Mersin- Tarsus
Kırklareli- Lüleburgaz
Ordu- Ünye
Hakkari- Yüksekova
Adana- Kozan