TÜİK açıkladı: 82. il olmaya aday ilçeler belli oldu! İstanbul’dan o 3 ilçe listede…
ensonhaber.com

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 82. İl hakkında TUİK tarafından yeni veriler paylaşıldı. İl olma potansiyeline sahip ilçelerin nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi il olarak belirlemede oldukça önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.

TÜİK verilerine göre ise bu özellikleri taşıyan belli ilçeler bulunuyor. Açıklanan verilere göre İstanbul’dan 3 ilçenin yer aldığı bu listeye göre bakın nereler 82. plakaya aday…

İşte 2024 yılında il olma potansiyeli en yüksek olan ilçeler!

Manisa- Akhisar

Antalya- Alanya

İstanbul- Bağcılar

Balıkesir- Bandırma

Şırnak- Cizre

Ankara- Çankaya

Balıkesir- Bandırma

Van- Erciş

Zonguldak- Ereğli

Diyarbakır- Ergani

İstanbul- Esenyurt

Muğla- Fethiye

Kocaeli- Gebze

Hatay- İskenderun

Adıyaman- Kahta

Kona- Ereğli

İstanbul- Küçükçekmece

Antalya- Manavgat

Bursa- Osmangazi

Ankara- Polatlı

Adana- Seyhan

Şanlıurfa- Siverek

Mersin- Tarsus

Kırklareli- Lüleburgaz

Ordu- Ünye

Hakkari- Yüksekova

Adana- Kozan