TÜİK haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜFE verileri saat kaçta açıklanacak?

Kira artış oranında doğrudan etkili olan TÜFE verileri için geri sayım başladı. Mülk sahibi ve Kiracıların merakla beklediği haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı zaman belli oldu.

Milyonlar, TÜİK tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verilerine odaklanmış durumda.

Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından milyonların gözleri haziran ayı enflasyon verilerine kilitlendi. Peki, enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan takvime göre haziran ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.

TÜİK’in resmi takvimine göre; 2025 Haziran enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.