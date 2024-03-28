Tükenmez kalemlerin arkasındaki sıvı bakın işe yarıyor Herkesin günlük yaşamında sıklıkla kullandığı tükenmez kalemlerin dip kısmındaki sıvının gerçek amacını biliyor muydunuz? İşte bu sıvının amacı...

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Gündelik hayatımızda sürekli gördüğümüz ancak gerçek amacını bilmediğimiz şeyleri sizler için derlemeye devam ediyoruz.

Hergün kullandığımız ancak ne işe yaradığını bilmediğimiz birbirinden ilginç bilgileri araştırarak sizlerle paylaşıyoruz.

Bazı tükenmez kalemlerin dip kısmında şeffaf veya açık sarı renkte bir sıvı bulunur.

Bunu bir çeşit mürekkep sanabilirsiniz. Ama aslında bu sıvı kalemin içindeki mürekkebin kurumamasını sağlayan bir maddedir.

Bazı kalemlerde bir kısmı kendiliğinden mürekkep ile karışır ve kaleminizi uzun süre kullanabilirsiniz.

Kısacası bu sıvı, mürekkebin kurumamasını sağlayarak kalemin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.