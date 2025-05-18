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Fransa genelinde hizmet veren tüm Super U, Hyper U, U Express ve Marché U mağazalarında satışı yapılan ketçap markası hakkında kırmızı kod verilerek toplatılma çağrısı yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle U markasına ait ketçaplar acil olarak market raflarından çekildi.

Dört ayrı ketçap partisinde tespit edilen mikrobiyolojik uyumsuzluk tüketicilerin ürünleri imha etmeleri istendi.

“TÜKETMEYİN” ÇAĞRISI YAPILDI!

Yapılan denetimler sonucunda Fransa'nın resmi geri çağırma platformu Rappel Conso tarafından 16 Mayıs 2025 Cuma günü yapılan açıklamada, geri çağırma kararının dört ayrı parti ürünü kapadığı belirtildi.

İlgili ketçapların kesinlikle tüketilmemesi gerektiği, satın alınan mağazaya iade edilerek para iadesi alınabileceği vurgulandı.

Geri çağrılan ürünler, U markasına ait 560 gramlık ve 1 kilogramlık ketçap şişeleri olarak açıklandı. 18 Mart – 13 Mayıs 2025 tarihleri arasında satışta olan ve risk taşıdığı belirtilen partilere ilişkin bilgiler şöyle:

Barkod: 3660992011773 Parti No: R 078 Son Tüketim Tarihi: 19/09/2026

Barkod: 3660992011773 Parti No: R 079 Son Tüketim Tarihi: 20/09/2026

Barkod: 3256221205879 Parti No: R 070 Son Tüketim Tarihi: 11/09/2026

Barkod: 3256221205879 Parti No: R 071 Son Tüketim Tarihi: 12/09/2026