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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi"ni 28 Nisan itibarıyla güncelledi.

Güncellenen listede pek çok tanınmış bal markasının yer alması dikkat çekti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde satış yapan Happy Life markasının 460 gramlık "Organik Çiçek Balı" ürününde taklit veya tağşiş tespit edildiği duyuruldu.

HİLE YAPAN BAL MARKALARI

Yazanoğlu, Haskaymak, Bitabal markalarına ait süzme çiçek balında taklit ve tağşiş tespit edildi.

Ayrıca Türkiye genelinde marketlerde satılan Happylife markasına ait organik çiçek balında da taklit ve tağşiş tespit edildi.