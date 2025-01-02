Tüm marketlerden geri toplatılıyor: Tüketmeyin çağrısı yapıldı

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Almanya'da tüketicilere yönelik önemli bir uyarı yapıldı.

Dortmund-Federal Tüketicinin Korunması ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), ünlü 'Deichkäse' peynir markasında yapılan rutin bir inceleme sırasında istenmeyen küf tespiti yapıldığını açıkladı.

Bu nedenle, ürünlerin tüm marketlerden acilen toplatılması kararı alındı.

Alman çiğ süt peynir üreticisi Backensholz GmbH & Co. KG, yaptığı açıklamada, 'Deichkäse' peynirinin yüzeyinde küf oluşumu tespit edildiğini ve bu nedenle geri çağırma işlemlerine başlandığını duyurdu.

TÜKETMEYİN UYARISI GELDİ

İlgili peynir, özellikle Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hesse, Mecklenburg-Batı Pomeranya, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rhineland-Pfalz, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen eyaletlerindeki marketlerden toplanacak.

Tüketicilere, bu peynirleri kesinlikle tüketmemeleri ve etiket üzerinde belirtilen tarihlerde satın alınan ürünlerin geri iade edilmesi gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

Yetkililer, küfün sağlığa zarar verebileceği ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda tüketicileri bilgilendirirken, ürünlerin çöpe atılması gerektiğini belirtti.