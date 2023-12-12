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Tüm öğretmenler bunu mutlaka yapmalı! 3 gün süresi var…

Tüm öğretmenler bunu mutlaka yapmalı! 3 gün süresi var… Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm öğretmen ve yöneticilerin tamamlaması gereken bir eğitim programı duyurusu yapıldı. 15 Aralık'a kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.