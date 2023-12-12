Tüm öğretmenler bunu mutlaka yapmalı! 3 gün süresi var…

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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlanması gereken bir eğitim programı duyurdu. “Deprem Farkındalık Eğitim Programı” tüm öğretme ve yöneticilerin tamamlaması gereken zorunlu bir eğitim.
Bu eğitim programına http://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden veya EİNSAN mobil uygulamasından Uzaktan Eğitim Kapısı modülü üzerinden ulaşılabilecek.
Seminerler nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım seminerlerinin bir kereye mahsus olmak üzere uzaktan yapılacağını açıklamıştı.
Bu sebeple Nisan seminerleri ve yıl sonu seminerlerinin büyük olasılıkla yüz yüze olması bekleniyor. Ancak bu yıl ara tatil Ramazan Bayramı'na denk geliyor. Nisan seminerlerinin yapılmama ihtimali bulunuyor.