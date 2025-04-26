Haber Merkezi

Kaliforniya'nın Watsonville kentinde üretim yapan S. Martinelli & Company, elma sularında "patulin" adlı toksine rastlanma ihtimali nedeniyle 7234 kasalık ürünü gönüllü olarak geri çağırıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 18 Mart 2025’te başlatılan geri çağırma işlemi, düşük sağlık riski taşıdığı belirtilen "Sınıf II Geri Çağırma" kategorisinde değerlendirildi.

Yetkililer, süreçle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

BU ÜRÜNLERİ İADE EDİN

Şirketin geri çağırdığı ürünler, beyaz metal vidalı kapaklı şeffaf veya yarı saydam cam şişelerde (10 oz) satışa sunulmuştu. Her pakette 4 şişe, her kasada ise 6 paket bulunuyor.

Geri çağrılan ürünlerin UPC kodu 0 41244 04102 2 olarak belirtilirken, son tüketim tarihi ise 5 Aralık 2026 olarak açıklandı.

Yetkililer, ellerinde bu ürünlerden bulunan tüketicilerin, elma sularını tüketmeden imha etmeleri ya da iade etmeleri konusunda uyarıyor.