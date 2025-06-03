Tüp fiyatlarına Haziran ayarı: 3 Haziran güncel İpragaz, Aygaz, Bizimgaz tüp fiyatları

Haber Merkezi

Haziran ayının başlamasıyla birlikte tüp gaz kullanıcılarının gözü yeni fiyat listelerine çevrildi.

Özellikle doğal gaz erişimi olmayan bölgelerde yoğun olarak tercih edilen tüp gazlar için, “zam mı geliyor?” sorusu gündemdeki yerini korurken Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz firmalarından beklenen açıklamalar geldi.

Üç büyük tüp gaz markası, ev tipi, sanayi tipi ve piknik tipi tüpler için geçerli olan güncel fiyatlarını duyurdu.

İşte 3 Haziran 2025 güncel tüp fiyatları:

AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 238,00 TL

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 1010,00 TL

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 1010,00 TL

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 1010,00 TL

İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 970,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 3.970,00 TL

BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 970,00 TL

Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

Bizimgaz 45 kg propan tüp: 3.970,00 TL