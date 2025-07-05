Turistlerin uğramadığı 10 ülke: Dünyanın en az ziyaret edilen ülkeleri

Turizm sektörünün her geçen gün büyüdüğü dünyada, bazı ülkeler ise hala ziyaretçi akınına uğramıyor.

Ulaşım zorlukları, siyasi istikrarsızlık veya tanıtım eksikliği nedeniyle turistlerin rotasına giremeyen bu ülkeler, sakin yapısıyla dikkat çekiyor.

Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi arasında Tuvalu, Nauru, Kiribati gibi Pasifik’te yer alan ada devletleri başı çekerken, Afrika kıtasından da Ekvator Ginesi ve Sao Tome ve Principe listede yer alıyor.

İşte, turistlerin pek uğramadığı bu ülkeler hakkında merak edilenler…

Tuvalu

Pasifik Okyanusu’nda bulunan Tuvalu ulaşımı oldukça güç küçük bir ada ülkesidir.

Nauru

Dünyanın en küçük ada ülkelerinden biri olan Nauru'nun turizm altyapısı çok sınırlıdır.

Kiribati

Pasifik’te yer alan Kiribati uzak konumu nedeniyle çok az turist çekiyor.

Sao Tome ve Principe

Afrika’nın batısında ve Ekvator çizgisinde küçük bir ada ülkesidir.

Ekvator Ginesi

Afrika’nın en az ziyaret edilen ülkelerinden Ekvator Ginesi'nde siyasi istikrarsızlık etkili.

Komorlar

Madagaskar yakınındaki bu ada ülkesi, ulaşım zorluğu nedeniyle az tercih ediliyor.

Marshall Adaları

Pasifik’te bulunan bu ülkeye düzenli uçuşlar çok kısıtlı.

Solomon Adaları

Turizm potansiyeline rağmen uzaklığı nedeniyle az sayıda ziyaretçi alıyor.

Mikronezya Federal Devletleri

Yine Pasifik’te, uzaklığı ve pahalı ulaşım nedeniyle az turist çekiyor.

Gine Bissau

Batı Afrika’da yer alan Gine Bissau güvenlik ve altyapı eksikliği turist sayısını düşürüyor.