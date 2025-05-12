Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! Faaliyetleri tamamen durduruldu

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Türk tekstil sektörünün bilinen isimlerinden Fabrilla Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., ekonomik zorlukların kıskacından kurtulamayarak iflas bayrağını çekti.

Kırklareli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 5 Mayıs 2025 tarihinde görülen davada, şirketin konkordato talebi resmi olarak reddedildi. Mahkeme, yaptığı değerlendirmede Fabrilla'nın mevcut borçlarını çevirebilecek ekonomik güce sahip olmadığına hükmetti.

Bu kararla birlikte şirketin geçici mühlet kararları ve uygulanan tüm koruma tedbirleri iptal edildi. Mahkeme, saat 14.48 itibarıyla Fabrilla Tekstil’in resmen iflas ettiğini duyurdu.

TİCARİ FAALİYETLERİNE KALICI OLARAK SON VERİLDİ

İflas sürecinin basit tasfiye usulü ile yürütüleceği de açıklandı. Kırklareli Ticaret Sicili’nde 6179 numarasıyla kayıtlı olan şirketin bu kararla birlikte ticari faaliyetlerine ve üretim süreçlerine kalıcı olarak son verildi.

Özellikle ihracata yönelik çalışmaları ve büyük perakende markalarına üretim yapan yapısıyla dikkat çeken Fabrilla’nın iflası, hem sektörde hem de bölge ekonomisinde ciddi bir yankı uyandırdı.

Mahkeme tarafından verilen kararla birlikte iflas işlemlerinin takibi ve yönetiminin, Kırklareli İcra (İflas) Müdürlüğü tarafından sürdürüleceği belirtildi.