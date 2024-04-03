Türkçe o Avrupa ülkesinde resmi dil olarak kabul edildi! Bakın o ülke neresiymiş… Ülkemizin resmi dili olan Türkçe artık o ülkenin de resmi dili olarak kabul edildi. İşte, Türkçeye resmi kullanımda olan dil statüsünü veren o Avrupa ülkesi…

ensonhaber.com

Ülkeler, ülke genelinde halk tarafından konuşulan dile “resmi kullanımda dil” statüsü verir. Bu unvanı alan birçok dil bulunur. Çoğu ülkede farklılık gösteren resmi diller bazı ülkelerde aynı olabilir.

Ülkemizde kullanılan ana dil olarak kabul edilen Türkçe, aynı zamanda o Avrupa ülkesinin de resmi dili olarak kabul edildi.

Kosova Milletvekili Enis Kervan'ı belediye meclisine sunduğu bir tasarı sonucunda belediye meclisinde oy çoğunluğu ile kabul edilen kararla birlikte Türkçe Kosova’da resmi dil statüsüne getirildi.

Türkçe artık o Ülkenin de resmi dili...

Alınan bu kararda, Kosova'nın çok etnikli ve çok kültürlü bir devlet olduğunu tekrardan gösterdiğini belirtildi. Yüzyıllardır Kosova'da geleneksel olarak konuşulan Türkçenin artık resmi olarak da tanındığını vurguladı.

Karar öncesinde de Türkçe, halihazırda Kosova'nın Prizren ve Mamuşa belediyelerinde "resmi dil" statüsündeydi. Priştine, Gilan, Vıçıtırın ve Güney Mitroviça belediyelerinde ise "resmi kullanımda dil" statüsüne sahipti.

Ancak ülke geneli için verilen bu statü, resmi kullanımdaki bir dilin belediyenin sorumluluk alanlarında kullanımını zorunlu kılmıyor.

2011 nüfus sayımına göre Kosova'da 18 bin 738 Türk yaşıyor ve yaklaşık 50 bin kişi de anadilinin yanında Türkçe konuşabiliyor.