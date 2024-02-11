Türkiye hazır olsun; Libya’dan geliyor, pazartesiyi bekliyor! Uykular kaçacak… Türkiye, uykuya dalmaya hazırlanırken, Libya'dan beklenmedik bir hareketlilikle karşılaşacak. Meteoroloji kaynakları vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Araban yıkatmayın, camları silmeyin…

ensonhaber.com

Türkiye, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisinden yavaş yavaş kurtuluyor.

Meteorolojik kaynaklar, önümüzdeki günler için hava durumuyla ilgili önemli bilgileri paylaştı.

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda, önümüzdeki pazartesi günü Türkiye'ye giriş yapması beklenen bir hava durumu hakkında bilgi verildi.

Libya üzerinden gelecek bir hava olayı için vatandaşları uyardı. Bu havaya maruz kalan resmen vücudunda hissedecek.

Hava Forum, bu yeni hava sisteminin etkilerinin ciddi olabileceğini ve vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Hem yağmur, hem toz...

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Libya üzerinden gelecek olan toz bulutunu şu sözlerle açıkladı:

"Arabanızı yıkatmayın, camları silmeyin. Pazartesi Libya üzerinden çamur içerikli yağmur geliyor... Karışımın içindekilerine baktığımızda %15 Libya tozu, %85 Ege-Akdeniz yağmuru gözükmektedir."