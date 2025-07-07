A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasının ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları, 3. hafta maçlarında Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.
8 maç sonunda 7 galibiyetle önemli bir başarıya imza atan millilerimiz gözünü 3. hafta müsabakalarına çevirdi.
Puan tablosunda 4. sırada yer alan Filenin Sultanları üç hafta sonunda ilk 8 içinde yer alması durumunda finallerde boy gösterecek.
Voleybolseverler Türkiye - Hollanda mücadelesinin detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...
Türkiye - Hollanda maçı ne zaman?
Türkiye - Hollanda maçı 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21:30'da oynanacak.
Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde oynanacak müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.