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Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta ilk maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın bilgileri..

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Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasının ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, 3. hafta maçlarında Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

8 maç sonunda 7 galibiyetle önemli bir başarıya imza atan millilerimiz gözünü 3. hafta müsabakalarına çevirdi.

Puan tablosunda 4. sırada yer alan Filenin Sultanları üç hafta sonunda ilk 8 içinde yer alması durumunda finallerde boy gösterecek.

Voleybolseverler Türkiye - Hollanda mücadelesinin detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Hollanda maçı ne zaman?

Türkiye - Hollanda maçı 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21:30'da oynanacak. 

Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde oynanacak müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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