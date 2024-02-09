Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu karşılaşmaları dün oynanan müsabakalar ile sona erdi.
Birbirinden keyifli maçlara sahne olan son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finale kalan 8 takım belli oldu.
Adını çeyrek finale yazdıran takımlar Fatih Karagümrük, Ankaragücü, Galatasaray, Konyaspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş oldu.
Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.
Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kura çekiminin detayları...
Çeyrek final kura çekimi ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekiminin 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacağı açıklandı. Kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri 27,28,29 Şubat tarihlerinde oynanacak.