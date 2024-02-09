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Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte kıra çekiminin yapılacağı tarih...