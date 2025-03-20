Türkiye - Macaristan maçı şifresiz yayınlanıyor! CANLI İZLE

Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

B Ligi 4. grupta ikinci sırada yer alan Türkiye, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplam 11 puan topladı.

Bu sonuçlarla birlikte play-off oynama hakkı kazanan Ay-Yıldızlılar, güçlü rakibi Macaristan'ı eleyerek UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek istiyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella, bu kritik mücadele öncesinde kadroya yeni isimler dahil etti ve Macaristan karşısında galibiyet planını oluşturdu.

İşte maçın detayları…

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rami Park’ta oynanacak olan Türkiye - Macaristan maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma TV8 ve EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI CANLI İZLE