Türkiye - Macaristan maçı şifresiz yayınlanıyor! CANLI İZLE

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
B Ligi 4. grupta ikinci sırada yer alan Türkiye, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplam 11 puan topladı.
Bu sonuçlarla birlikte play-off oynama hakkı kazanan Ay-Yıldızlılar, güçlü rakibi Macaristan'ı eleyerek UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek istiyor.
Teknik direktör Vincenzo Montella, bu kritik mücadele öncesinde kadroya yeni isimler dahil etti ve Macaristan karşısında galibiyet planını oluşturdu.
İşte maçın detayları…
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Rami Park’ta oynanacak olan Türkiye - Macaristan maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma TV8 ve EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.