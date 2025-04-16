Türkiye merkezli otomobil parça üreticisi iflasın eşiğinde! 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu

Haber Merkezi

Türkiye otomotiv sektörünün önde gelen isimleri arasına giren Weger yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

Ağır vasıta, ticari araç ve binek araçlarına yedek parça tedarik etmede önemli başarılara imza atan ve 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan dev firmanın bu kararı sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

69 yıldır otomotiv sektöründe yer alan Weger Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı konkordato sürecinin nasıl sonuçlanacağı önümüzde aylarda belli olacak.

3 AY SÜRE VERİLDİ!

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini değerlendirerek 10 Nisan itibarıyla 3 ay süreyle geçici mühlet verdi. Bu süreçte şirketin mali durumunu denetlemek üzere 3 kişilik konkordato komiseri heyeti atandı.

Aynı zamanda Weger Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yanı sıra şirketin sahibi Yunus Emre Tutan’ın kontrolündeki iki diğer firma için de konkordato talebinde bulunulduğu öğrenildi.

Mahkeme tarafından verilen geçici koruma süresince Weger’in mali yapısının yeniden yapılandırılması ve borçlarını ödeme kabiliyetinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Konkordato sürecine ilişkin ilk duruşma ise 24 Haziran’da yapılacak.